उत्तराखंड मौसम अपडेट: कल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, हरिद्वार में बंद रहेंगे सभी स्कूल

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के हरिद्वार, नैनीताल, चम्पावत, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

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