उत्तराखंड एसआईआर: 1.25 लाख नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा, प्रदेश में 26 प्रवासी वोटर

हरिद्वार सबसे बड़ा जिला बना

12,64,623 मतदाताओं के साथ हरिद्वार पहले नंबर पर है, जबकि 12,28,746 मतदाताओं के साथ देहरादून दूसरे स्थान पर है। नए वोटर जोड़ने में देहरादून ने सबको पछाड़ दिया है। यहां एक महीने में सबसे ज्यादा 35,883 नए मतदाता जुड़े, जबकि हरिद्वार 19,522 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सबसे कम 1,187 नए वोटर रुद्रप्रयाग में बढ़े।



हरिद्वार में घटे 70 मतदान केंद्र

मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण के बाद अब प्रदेश में बूथों की संख्या 12,543 से घटकर 12,498 रह गई है। एक ही भवन में स्थित बूथों के विलय के कारण अकेले हरिद्वार में 73 बूथ मर्ज किए गए, जिससे वहां कुल बूथों की संख्या 1,872 से घटकर 1,802 रह गई है। वहीं, दो किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी कम करने के लिए पहाड़ी जिलों में नए बूथ बनाए गए हैं। इसमें अल्मोड़ा में 11, पौड़ी में 8 और टिहरी में 7 नए मतदान केंद्र बढ़े हैं। जर्जर भवनों के कारण प्रदेश भर में 134 बूथों की जगह बदली गई है, जबकि स्कूलों के उच्चीकरण के चलते 210 केंद्रों के नाम बदले गए हैं।



