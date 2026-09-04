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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: जयघोष के बीच गूंजा नशामुक्ति और राष्ट्रभक्ति का संदेश, सीएम और राज्यपाल भी पहुंचे

Fri, 04 Sep 2026 11:16 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 04 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

जन्माष्टमी उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद मुंबई आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की।

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Shri Krishna Janmashtami In Dehradun Message of de-addiction and patriotism resonates
पत्नी के साथ जन्माष्टमी उत्सव में पहुंचे सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव इस बार सिर्फ भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रहा। भगवान श्रीकृष्ण के जयघोष के बीच मंच से नशे के खिलाफ जागरूकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश भी गूंजा। लोकगीत, रैप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव को अलग रंग दिया।

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जन्माष्टमी उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद मुंबई आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की।
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कार्यक्रम में लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की प्रस्तुतियों ने खास रंग जमा दिया। उन्होंने एक के बाद एक गढ़वाली गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बच्चों और छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
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Shri Krishna Janmashtami In Dehradun Message of de-addiction and patriotism resonates

महोत्सव में एक बच्चे ने रैप के जरिये नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। वहीं छात्रों के एक समूह ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति देकर देशभक्ति का जज्बा जगाया। इन प्रस्तुतियों को दर्शकों की खूब तालियां मिलीं।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी, इंदर आर्य, करिश्मा शाह समेत अन्य कलाकारों को सम्मानित किया। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस लाइन परिसर हरे कृष्णा के जयघोष से गूंजता रहा।

इस अवसर पर राज्यपाल की पत्नी गुरमीत कौर, मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री खजानदास, डीजीपी दीपम सेठ, एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र सिंह डोबाल समेत कई लोग मौजूद रहे।

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