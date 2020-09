देहरादून: विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ दी एक और तहरीर, लगाया गवाह को धमकी देने का आरोप

विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला ने एसएसपी को शिकायत पत्र भेजा है। महिला का आरोप है कि पुलिस कर्मचारी उसे विधायक के साथ मामला सुलटाने के लिए दबाव बना रही है।

Sexual harassment case against Uttarakhand BJP MLA Mahesh Negi: Woman who accused the MLA, writes to SSP Dehradun alleging that Sub Inspector Neema Rawat had forced her to settle the matter with the MLA. The woman also requests that the case be investigated by some other Officer.