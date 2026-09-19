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ऋषिकेश: दिल्ली से घूमने आए दो दोस्तों में से एक नहाते समय नदी में डूबा, नीम बीच के पास हुआ हादसा, तलाश जारी

Sat, 19 Sep 2026 11:00 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश।
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 19 Sep 2026 11:00 AM IST
सार

मुनिकीरेती के नीम बीच के पास नदी में नहाते समय 20 वर्षीय युवक तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव के कारण युवक का अभी पता नहीं चल सका है।

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Rishikesh News Delhi 20 Year Old Youth Goes Missing in River Near Neem Beach, SDRF Launches Search Operation
युवक की तलाश जारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में नीम बीच के पास एक युवक के नदी में डूबने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, आपदा राहत दल, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और युवक की तलाश शुरू की।

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जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी सौरभ शर्मा (20) अपने दोस्त के साथ नीम बीच से आगे घूमने गया था। इसी दौरान दोनों नदी में नहाने लगे। नहाते समय सौरभ गहरे पानी में चला गया और नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। इसके बाद वह लापता हो गया।

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घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। टीम ने डीप डाइविंग उपकरणों की मदद से नदी में संभावित स्थानों पर युवक की तलाश की। हालांकि, नदी का बहाव तेज होने के कारण सौरभ का अभी तक पता नहीं चल सका है। सर्च एवं रेस्क्यू अभियान जारी है। युवक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

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