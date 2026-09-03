Dehradun News: समग्र शिक्षा गतिविधियों में नामांकन नहीं तो प्रधानाचार्य का रुकेगा वेतन

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पांच गतिविधियों में ऑटोमेटेड परमामेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी), इको क्लब नोटिफिकेशन, स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग, प्रशस्त ऐप और एक पेड़ मां के नाम शामिल हैं। इस संबंध में 15 जुलाई को विकासखंड डोईवाला के राजकीय इंटर कॉलेज दूधली और 29 जुलाई को दून स्पेशल स्कूल विकासनगर में खंड व उप शिक्षा अधिकारियों और जिले के विद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई थी। इन बैठकों में विभागीय निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके 24 से 31 अगस्त तक समीक्षा की गई तो कई विद्यालयों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली। इसे विभागीय आदेशों के प्रति लापरवाही और कार्यदायित्व के प्रति उदासीनता माना गया है।सीईओ की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर तक लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले राजकीय और अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व संबंधित पटल प्रभारी या शिक्षक का सितंबर 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाएगा। वहीं निजी विद्यालयों की लापरवाही पर सीबीएसई, आईसीएसई उपनियम और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम के तहत विद्यालय की एनओसी वापस ले ली जाएगी। यही नहीं आरटीई की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है।खंड शिक्षा व उप शिक्षा अफसरों पर भी होगी कार्रवाईमुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल की ओर से बताया गया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने विकासखंडों में गतिविधियों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 15 सितंबर की जिला स्तरीय समीक्षा में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित खंड कार्यालय और अधिकारी का सितंबर माह का वेतन भी रोक दिया जाएगा।