Dehradun News: फार्मासिस्टों ने स्थगित किया आंदोलन
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
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देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ बैठक के बाद डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। फार्मासिस्ट संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुधा कुकरेती ने बताया कि लंबित मांगों पर बैठक सकारात्मक रही। स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। संघ ने 15 दिन के लिए आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इस मौके पर संघ के महामंत्री डॉ.सतीश चंद्र पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश भूषण नौटियाल, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडेय, संगठन मंत्री राहुल लखेड़ा, संप्रेक्षक गंगा सिंह थलवाल मौजूद रहे।
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