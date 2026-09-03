राजधानी में मर्डर: लूट के लिए हत्या या राजदार ही जिम्मेदार? महिला के शरीर पर मिले खरोंच के निशान, गहने गायब

1 of 5 देहरादून में महिला की हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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रायपुर थाना क्षेत्र में महिला रेखा बंसल की हत्या की घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेखा बंसल की हत्या लूट के इरादे से की गई या फिर हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मृतका के बारे में पहले से जानकारी रखता था और खास वजह से वारदात को अंजाम दिया।



जानकारी के अनुसार रेखा बंसल घटना के समय घर में अकेली मौजूद थीं। उनके पति दिनेश बंसल की डिस्पेंसरी रोड पर किताबों की दुकान है। बताया गया कि पति ने रेखा को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया।



अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने पड़ोसियों को घर भेजकर स्थिति देखने को कहा। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो रेखा बंसल बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी मिलीं। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।



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जानकारी के अनुसार रेखा बंसल घटना के समय घर में अकेली मौजूद थीं। उनके पति दिनेश बंसल की डिस्पेंसरी रोड पर किताबों की दुकान है। बताया गया कि पति ने रेखा को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया।अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने पड़ोसियों को घर भेजकर स्थिति देखने को कहा। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो रेखा बंसल बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी मिलीं। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

2 of 5 देहरादून में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतका के बेटे की तहरीर पर रायपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घर से क्या-क्या सामान गायब है, वारदात के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के आने-जाने के साक्ष्य मिले हैं या नहीं और मृतका के परिचितों में से किसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था।

3 of 5 हत्या के बाद जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। इसके साथ ही मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही रेखा बंसल के संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि पति का फोन न उठाने के कुछ घंटे पहले ही महिला की परिजनों से बात हुई है। एसपी देहात जया बलोनी ने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही हत्या के कारण और आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

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4 of 5 हत्या के बाद जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पड़ोसी ने बिस्तर पर अचेत देखा

पति के कहने पर पड़ोसी घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रेखा बंसल अपने कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी थीं। पड़ोसी ने इसकी सूचना उनके पति को दी। पति घर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

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5 of 5 हत्या के बाद बाहर खड़े कॉलोनी के लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी