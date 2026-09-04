Dehradun News: डॉ. मनोज कुमार पंत ने संभाला निदेशक अर्थ एवं संख्या का कार्यभार

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पंत ने कहा कि वर्तमान समय में सांख्यिकी कार्यों को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग आवश्यक है। उन्होंने सांख्यिकी कार्यों में नई तकनीकों के समावेश, आईटी एवं सांख्यिकी कौशल के विकास तथा कार्यप्रणाली में नवाचार पर विशेष बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं, सुझावों और विचारों को गंभीरता से सुना तथा उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।