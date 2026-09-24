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उत्तराखंड: फणीन्द्रनाथ शर्मा भाजपा के नए प्रदेश संगठन महामंत्री, अजय कुमार के जाने के बाद से खाली थी कुर्सी

Thu, 24 Sep 2026 03:26 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 24 Sep 2026 03:26 PM IST
सार

उत्तराखंड भाजपा को नया संगठन महामंत्री मिला है। अब यह जिम्मेदारी फणीन्द्रनाथ शर्मा को सौंपी गई है।

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Phanindranath Sharma Appointed BJP State General Secretary Organization in Uttarakhand Politics News
फणीन्द्रनाथ शर्मा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
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फणीन्द्रनाथ शर्मा प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन बने हैं। अजय कुमार के जाने के बाद से यह कुर्सी खाली थी। संगठन के स्तर पर फणीन्द्रनाथ शर्मा एक मंझे हुए नेता माने जाते हैं। पार्टी ने साल 2023 में बड़े बदलाव के तहत उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी, जबकि वहां के संगठन महामंत्री जी.आर. रविंद्र राजू को असम-त्रिपुरा का जिम्मा सौंपा गया था।

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इससे पहले शर्मा खुद असम और त्रिपुरा में बतौर संगठन महामंत्री काम कर चुके थे। अब उनके कंधों पर उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, जहां उन्हें न केवल संगठन की बारीकियों को समझना होगा, बल्कि पर्वतीय और मैदानी इलाकों के अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मिजाज के हिसाब से रणनीति भी तय करनी होगी।
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फणीन्द्रनाथ शर्मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी संगठनात्मक नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा संगठन शिल्प और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कुशल माने जाते हैं।  
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वे भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न राज्यों के प्रदेश संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। उन्होंने असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी के विस्तार और संगठनात्मक मजबूती में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने हरियाणा भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) का दायित्व संभाला, जहाँ चुनावी रणनीतियों और सदस्यता अभियानों को गति दी। संगठन और संघ के बीच समन्वय स्थापित करने तथा बूथ स्तर पर पार्टी को सक्रिय रखने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है।

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