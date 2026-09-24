Dehradun News: बलवंत सिंह बर्त्वाल चिकित्सा शिक्षा में फार्मेसी के उप निदेशक बने

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इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने उन्हें बधाई दी। बर्त्वाल पिछले दो वर्षों से दून मेडिकल कॉलेज के सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के पहले श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक सेवाएं दी। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग जिलों पर रहकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। बर्त्वाल ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इसके लिए वह बेहद खुश हैं। जिम्मेदारी को वह पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि बर्त्वाल का चिकित्सा शिक्षा में करीब 38 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्हें विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।