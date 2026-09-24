Dehradun News: उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने जीती मैनेजमेंट क्विज
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:46 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:46 PM IST
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देहरादून। उत्तरांचल विवि की टीम ने एआईएमए स्टूडेंट मैनेजमेंट क्विज 2.0 के रीजनल राउंड में प्रथम स्थान हासिल किया। जबकि इक्फाई विवि देहरादून की टीम दूसरे और मेजबान तुलाज विवि की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में 20 विश्वविद्यालयों और संस्थानों की 245 टीमों के 490 छात्रों ने हिस्सा लिया।
तुलाज विवि में बृहस्पतिवार को प्रतियोगिता का रीजनल राउंड कराया गया। इसमें छात्रों की प्रबंधन संबंधी समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता, रणनीतिक सोच, निर्णय लेने और टीमवर्क को परखा गया। प्रतियोगिता के लिए 286 टीमों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 245 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शुरुआती मेंटिमिटर राउंड में 80 टीमें अगले चरण के लिए चुनी गईं। पेन-एंड-पेपर राउंड के बाद 18 टीमें आगे बढ़ीं। इनमें दो टीमों ने सीधे रीजनल फिनाले में जगह बनाई, जबकि 16 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल से छह टीमें फिनाले के लिए चुनी गईं। इस तरह आठ टीमें खिताबी मुकाबले में शामिल हुई। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विवि के रजिस्ट्रार डॉ. विजय कुमार उपाध्याय, डॉ. अर्घ्य सरकार, डॉ. निशांत सक्सेना, डॉ. सतीश कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
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तुलाज विवि में बृहस्पतिवार को प्रतियोगिता का रीजनल राउंड कराया गया। इसमें छात्रों की प्रबंधन संबंधी समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता, रणनीतिक सोच, निर्णय लेने और टीमवर्क को परखा गया। प्रतियोगिता के लिए 286 टीमों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 245 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शुरुआती मेंटिमिटर राउंड में 80 टीमें अगले चरण के लिए चुनी गईं। पेन-एंड-पेपर राउंड के बाद 18 टीमें आगे बढ़ीं। इनमें दो टीमों ने सीधे रीजनल फिनाले में जगह बनाई, जबकि 16 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल से छह टीमें फिनाले के लिए चुनी गईं। इस तरह आठ टीमें खिताबी मुकाबले में शामिल हुई। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विवि के रजिस्ट्रार डॉ. विजय कुमार उपाध्याय, डॉ. अर्घ्य सरकार, डॉ. निशांत सक्सेना, डॉ. सतीश कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
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