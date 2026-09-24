Dehradun News: मजदूर संघ ने कहा गोल्फ कार्ट संचालन शुरू न हुआ तो 30 से करेंगे अनशन

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संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने कहा कि रिक्शा श्रमिकों के पुनर्वास के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर से 14 गोल्फ कार्ट मंगवाई गई थीं। इसके बावजूद इनका संचालन शुरू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोल्फ कार्ट को जानबूझकर बंद रखा गया और मजदूर संघ को आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया, ताकि रिक्शा श्रमिकों के लिए बनाई गई पुनर्वास योजना को आगे न बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कभी गोल्फ कार्ट के रजिस्ट्रेशन, कभी पंजीकरण और कभी इंश्योरेंस का हवाला देकर संचालन में अड़चन डाली गई है। इससे रिक्शा, गोल्फ कार्ट श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। संघ अध्यक्ष ने प्रशासन से गोल्फ कार्ट का संचालन तत्काल शुरू कराने और 121 रिक्शा श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर से शहीद स्थल पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।

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मसूरी। गोल्फ कार्ट संचालन और रिक्शा श्रमिकों के पुनर्वास की मांग को लेकर मजदूर संघ ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने कहा कि पिछले पांच माह से शासन-प्रशासन को पत्र भेजकर 121 रिक्शा श्रमिकों के पुनर्वास की मांग की जा रही है लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।