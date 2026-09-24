Dehradun News: दून में होगा द लिटरेरी टेबल फेस्टिवल का आयोजन

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देहरादून। आगामी 26 और 27 सितंबर को द लिटरेरी टेबल का आयोजन किया जाएगा। उत्तरांचल प्रेस क्लब में बृहस्पतिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में द लिटरेरी टेबल लिटरेचर आर्ट फेस्टिवल के निदेशक डॉ. आलोका दास गुप्ता नियोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लिटरेचर और आर्ट्स फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लेखकों के हौसलों और विश्वास को बढ़ावा देना है। डॉ. नियोगी ने कहा कि फेस्टिवल का शुभारंभ 26 सितंबर को उद्घाटन समारोह के साथ होगा। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में राइटर प्रेम प्रकाश अनिमेष, आरबीआई झारखंड के रीजनल डायरेक्टर मौजूद रहेंगे।