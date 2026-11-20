मौके पर अफरा-तफरी

अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक नशे में था और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर कनखल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए ट्रक से गन्ने हटवाए और उसे हटाकर दोनों कारों को बाहर निकलवाया। इसके बाद सर्विस रोड पर यातायात सुचारू कराया गया।



हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे और आसपास की सड़कों पर ओवरलोड गन्ने से लदे वाहनों के लगातार संचालन पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि क्षमता से अधिक गन्ना लादकर चलने वाले वाहन सड़क पर अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जरूरत है।



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एसएसआई अनुज सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ट्रक को खाली कराकर हटाया गया और दोनों कारों को बाहर निकालने के बाद सर्विस लेन को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। हादसे में कारों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।