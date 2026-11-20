प्रदेश में आंचल का दूध आज से दो से चार रुपये महंगा हो जाएगा। उत्तराखंड कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जयदीप अरोड़ा के मुताबिक दूध के अलावा किसी अन्य उत्पाद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि दूध की प्रतिदिन एक लाख 80 हजार लीटर की आपूर्ति की जाती है। जिसका विभिन्न जिलों में अलग-अलग मूल्य है। कुछ जिलों में फुल क्रीम दूध 74 तो कुछ में 76 रुपये किलो है।

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