इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) की पासिंग आउट परेड दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड कर सेना के जवान सैन्य अधिकारी बनते हैं। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में उन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाती है।

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