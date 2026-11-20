क्यों घट रही है हरिद्वार की क्षमता

रिपोर्ट में क्षमता घटने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह पर्यावरणीय चुनौतियां और प्रबंधन की कमियां बताई गई हैं। बारिश के दिनों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों का सुरक्षित क्षेत्र कम हो जाता है। कई बार घाट बंद करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाढ़ क्षेत्र, भीषण गर्मी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील व नो-कंस्ट्रक्शन जोन के कारण उपलब्ध स्थान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।



दूसरी ओर, शहर में आने वाले लाखों यात्रियों के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों और चेंजिंग रूम की सीमित संख्या भीड़ को संभालने की क्षमता को सीधे तौर पर कम करती है। इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति की निरंतरता, सीवरेज नेटवर्क का दायरा, वेस्टवाटर ट्रीटमेंट, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, कचरा संग्रहण व रीसाइक्लिंग, पार्किंग, ठहरने की व्यवस्था और यातायात सुगमता जैसे आठ प्रमुख मानकों पर प्रबंधन कमजोर होने से शहर की प्रभावी क्षमता घटकर 14.39 लाख पर सिमट गई है।

क्या होते हैं क्षमता के तीन स्तर

-भौतिक क्षमता (36.98 लाख) : आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, संस्थागत, खुले मैदानों और धार्मिक स्थलों (घाट व मंदिर) के कुल उपलब्ध क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आवश्यक जगह के आधार पर तय की गई अधिकतम सीमा।

-वास्तविक क्षमता (29.17 लाख) : भौतिक क्षमता में से बाढ़, बारिश में जलस्तर बढ़ने और गर्मी जैसी प्राकृतिक सीमाओं को घटाने के बाद बची क्षमता।

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-प्रभावी क्षमता (14.39 लाख) : वास्तविक क्षमता पर पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, पार्किंग और यातायात जैसी प्रबंधन व्यवस्थाओं की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद प्राप्त अंतिम क्षमता, जिसे शहर सुरक्षित रूप से संभाल सकता है।