अवस्थापना विकास व सुविधाओं से हर साल चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन पर प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही साहसिक गतिविधियों से पर्यटन को रफ्तार मिल रही है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा में अब तक 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आदि कैलाश यात्रा के लिए वर्ष 2026 में 53,537 इनर लाइन परमिट जारी किए गए। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत अवस्थापना विकास व तीर्थयात्रियों की सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बदरीनाथ में 255 करोड़ की विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

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