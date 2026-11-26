उत्तराखंड में भाजपा का रिपोर्ट कार्ड: आधी आबादी पर बड़ा दांव, आरक्षण समेत गिनाईं बड़ी उपलब्धियां
चुनाव से पहले भाजपा ने आज अपना पांच साल के कार्यकाल का रिेपोर्ट कार्ड रखा। इसमें धामी सरकार ने आधी आबादी पर भी फोकस किया।
विस्तार
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। भाजपा ने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि राज्य की पांच लाख महिलाओं को दो किश्तों में एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने और 3.5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने को अपनी उपलब्धि बताया है।
भाजपा ने रिपोर्ट कार्ड में स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाने, तीन लाख बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 968 करोड़ रुपये देने और दो लाख अंत्योदय परिवारों को हर साल तीन मुफ्त सिलेंडर देने की जानकारी दी है।
वीरांगना तीलू रौतेला पुरस्कार की राशि 31 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने और 2.5 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की नकद आर्थिक सहायता को पार्टी ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है।
देहरादून: भाजपा ने बनाया वॉर रूम, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुला चुनाव कार्यालय, यहीं तय होगी जीत की रणनीति
ये गिनाईं उपलब्धियां
- पांच लाख महिलाओं को दो किस्तों में एकमुश्त आर्थिक सहायता
- महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
- 3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति
- बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 968 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता
- 2.5 लाख एकल महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने की आर्थिक सहायता