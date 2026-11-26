राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। भाजपा ने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि राज्य की पांच लाख महिलाओं को दो किश्तों में एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने और 3.5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने को अपनी उपलब्धि बताया है।

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