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हिन्दू त्यौहारों पर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाह रहा विपक्ष : महेंद्र भट्ट

Mon, 02 Nov 2026 01:00 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:00 AM IST
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Opposition trying to cause economic loss to the country during Hindu festivals: Mahendra Bhatt
देहरादून। भाजपा ने कांग्रेस की दिल्ली रैली को सिख दंगों पर जख्म, व्यापारियों का नुकसान और अराजक मंशा वालों तत्वों का जमावड़ा बताया है। भाजपा नेता महेंद्र भट्ट ने कहा है कि रमजान पर विदेशों में युद्ध बंद कराने की वकालत वाले हिन्दू त्योहारों पर देश को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं।
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प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस एवं विपक्ष की रैली व्यापारियों को चोट पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जो लोग 15 साल से जनता को अपनी बात समझाने में विफल रहे और संसद में हंगामा खड़ा करते रहे, वे आज रैली कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है।
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उनकी रामलीला मैदान की वोट बचाओ रैली को विपक्ष के दलों के द्वारा एक-दूसरे को बचाने की कोशिश बताया। भट्ट ने सीधे आरोप लगाया कि रैली से दिल्ली का थोक बाजार बाधित रहा। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया जिससे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष को ऐसे कार्यक्रमों को करते समय जरा भी हिन्दू त्योहारों के प्रभावित होने की चिंता नहीं रहती है।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के संबंधियों पर लगे जमीन कब्जाने के आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण पर हर पीड़ित को को अपनी बात रखने का अधिकार है। मुकदमा दर्ज करना प्रशासनिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उस पर जो भी जांच होगी वह शीघ्र सबके सामने आ आएगी।
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