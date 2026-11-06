युवाओं के लिए अच्छी खबर: उत्तराखंड लोअर पीसीएस में भर्ती का मौका, आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल
भर्ती के लिए अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों को 166.36 रुपये, एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 76.36 रुपये शुल्क देना होगा।
विस्तार
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल (अवर) अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर पीसीएस) 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। नायब तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कर अधिकारी, गन्ना विकास निरीक्षक के 54 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
भर्ती के लिए अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों को 166.36 रुपये, एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 76.36 रुपये शुल्क देना होगा। लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश में 19 शहरों अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार और रुद्रप्रयाग में होगी।
प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में कुल चार प्रश्नपत्र होंगे। पहला 100 अंकों का भाषा-सामान्य हिंदी का होगा। दूसरा निबंध का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। तीसरा सामान्य अध्ययन-प्रथम का पेपर होगा, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित हैं। चौथा सामान्य अध्ययन-द्वितीय का होगा, जो 200 अंकों का होगा। कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा 600 अंकों की होगी। इसके बाद 75 अंकों का इंटरव्यू होगा।
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महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि : 06 नवंबर
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 26 नवंबर
आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि : 03 से 12 दिसंबर
किसके कितने पद
पदनाम- पद संख्या
नायब तहसीलदार- 13
आबकारी निरीक्षक- 04
पूर्ति निरीक्षक- 02
विपणन निरीक्षक- 20
श्रम प्रवर्तन अधिकारी- 05
कर अधिकारी- 05
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक- 01
गन्ना विकास निरीक्षक- 04
पीसीएस-जे का परिणाम जारी, वंशिका टॉपर
आयोग ने शुक्रवार की शाम पीसीएस-जे परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया। इसमें वंशिका गहलोत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। खास बात यह है कि परीक्षा में आठ अभ्यर्थी सफल हुए, जिनमें से सात बेटियां हैं।