फटाफट इश्क में कई रिस्क: दोस्ती-प्यार के रिश्ते अब कुछ क्लिक की दूरी पर, पहले पहचान, फिर भरोसा, आखिर में अपराध

सोशल मीडिया के दौर में दोस्ती और प्यार के रिश्ते अब कुछ क्लिक की दूरी पर हैं। डेटिंग एप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और शादी करवाने वाली वेबसाइटों ने नए रिश्ते तलाशना आसान कर दिया है, लेकिन इनके जरिये बढ़ते साइबर अपराध और आपराधिक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में ऑनलाइन पहचान से शुरू हुए रिश्तों के बाद ठगी से लेकर हत्या तक के मामले सामने आ चुके हैं।

शादी के लिए ऑनलाइन रिश्ता तलाशना भी लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। देहरादून में हाल ही में एक युवती की शादी की वेबसाइट के जरिये एक युवक से पहचान हुई। युवक ने खुद को भरोसेमंद बताते हुए उसे नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बातचीत और भरोसा बढ़ने के बाद युवक ने अलग-अलग वजह बताकर युवती से करीब 32 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने आरोपी चारू चंद्र जोशी को पिथौरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जो नेपाल भागने की फिराक में था।

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आईफोन, डायमंड रिंग और 20 हजार अमेरिकी डॉलर का एक कीमती पार्सल भेजा

इससे पहले ऋषिकेश की रहने वाली महिला भी ऑनलाइन पहचान के बाद ठगी का शिकार हो चुकी है। महिला ने मैट्रिमोनियल (शादी) वेबसाइट पर जीवनसाथी की तलाश शुरू की थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने विदेशी नंबर से महिला से संपर्क किया और खुद को विदेश में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया। आरोपी ने महिला का विश्वास जीता और दावा किया कि उसने उसके लिए आईफोन, डायमंड रिंग और 20 हजार अमेरिकी डॉलर का एक कीमती पार्सल भेजा है। बाद में कस्टम ड्यूटी, क्लीयरेंस और अन्य शुल्कों के नाम पर महिला से अलग-अलग बैंक खातों में कुल 50 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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ऑनलाइन रिश्तों का दूसरा खतरनाक पहलू आपसी विवाद और अपराध के रूप में सामने आया। पटेलनगर क्षेत्र में डेटिंग एप ग्राइंडर के जरिये संपर्क में आए दो युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी। शुरुआती तौर पर दोनों की पहचान ऑनलाइन हुई थी। विवाद के बाद हुई हिंसक घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि ऑनलाइन मिलने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी के बिना उन पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है।