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उत्तराखंड: पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के घर ईडी का छापा, मिला सोना और इम्पोर्टेड घड़ियां

Fri, 11 Sep 2026 07:59 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 07:59 PM IST
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Uttarakhand ED raids the home of Chandan Singh Jeena, former OSD to ex-Chief Minister Harish Rawat
पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के घर ईडी का छापा - फोटो : अमर उजाला

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के घर आज ईडी ने छापा मारा। इस दौरान टीम को 32 लाख रुपये की बेहिसाबी मुद्रा मिली। साथ ही कई इम्पोर्टेड घड़ियां और 200 ग्राम सोना भी बरामद किया।

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बताया जा रहा है कि ईडी ने यूकेएसएसएससी की परीक्षाओं में धांधली के मामले में छापा मारा था। इसके साथ ही कई और लोगों के घर की भी तलाशी की गई।

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