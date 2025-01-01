गढ़वाल सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के नई दिल्ली स्थित आवास पर बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के पारंपरिक लोकपर्व इगास-बग्वाल का उजाला हुआ। समारोह का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अग्नि प्रज्वलित कर किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से पहुंचकर सांसद बलूनी व उनके परिजनों को इगास की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इगास देवभूमि की समृद्ध लोकसंस्कृति, सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। ऐसे लोकपर्व नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और मिट्टी से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोककला और पारंपरिक त्योहारों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे उत्तराखंड की विरासत को वैश्विक पहचान मिल रही है।समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि और पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई दिग्गज शामिल हुए। उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी अवधेशानंद गिरि, स्वामी कैलाशानंद गिरि और बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य से वातावरण भक्तिमय हो उठा।पहाड़ के लोक-कलाकारों ने ढोल-दमाऊ की थाप और पारंपरिक नृत्यों से समां बांध दिया। सांसद अनिल बलूनी और उनकी पत्नी डॉ.दीप्ति बलूनी ने अतिथियों का स्वागत किया। बलूनी ने कहा कि 2018 में शुरू हुई यह मुहिम प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने और पहाड़ से पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परंपरा के अनुसार, दिल्ली में इस आयोजन के बाद वे अगले दिन गढ़वाल के गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ भैलो खेलकर इगास मनाएंगे।