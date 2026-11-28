संवाद न्यूज एजेंसीसेलाकुई। नगर पंचायत की ओर से संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी करने का असर दिखने लगा है। 40 बकायेदारों की आरसी काटकर जिलाधिकारी को भेजे जाने के बाद दो ने बकाया टैक्स जमा करा दिया है। वहीं, कार्रवाई के डर से अन्य बकायेदार भी कार्यालय पहुंचने लगे हैं।नगर पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनावासीय भवन कर और संपत्ति कर के 40 बकायेदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू की है। इन सभी की आरसी जारी कर जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अधिशासी अधिकारी आरडी पाठक ने बताया कि आरसी जारी होने के बाद दो बकायेदारों ने अपना बकाया टैक्स जमा करा दिया है। कंपनियों के बकायेदार भी अब कार्यालय पहुंचकर कर टैक्स जमा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शेष बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अन्य बकायेदारों की सूची भी जल्द जिलाधिकारी को भेजकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। उन्होंने नगरवासियों से जल्द बकाया कर जमा करने की अपील की है।