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उत्तराखंड: आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस, छात्रों को दी उपाधि

Sat, 19 Sep 2026 12:39 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Published by: Renu Saklani Updated Sat, 19 Sep 2026 12:39 PM IST
सार

आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह आज खास मेहमानों की मौजूदगी में आयोजित हुआ।आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने हिस्सा लिया। एनएसए और सीडीएस को अपने बीच पाकर छात्र उत्साहित नजर आए। आईआईटी में दो हजार से अधिक छात्रों को उपाधि दी गई। 

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आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की में दो दिवसीय वार्षिक दीक्षांत समारोह 2026 का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष संस्थान के कुल 2,701 छात्र-छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। पहले दिन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा और डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

समारोह के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत कुमार डोभाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने आईआईटी रुड़की के गौरवशाली इतिहास और वैश्विक स्तर पर संस्थान के योगदान की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग देश के विकास, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए करने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया। पहले दिन मुख्य रूप से स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं।

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आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत ने संस्थान की उपलब्धियों, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। दूसरे दिन स्नातकोत्तर और पीएचडी शोधार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। इस दौरान हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हर्षवर्धन चितले मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक राम चंद्र शेट और आईआईटी प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे।

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