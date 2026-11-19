देहरादून जू में ग्वालियर से आया सफेद बाघ (तेजस) रोजाना आठ किलो मांस खाता है। हालांकि हफ्ते में एक दिन मंगलवार को वह भूखा भी रहता है। ताकि उसका पाचन तंत्र ठीक रह सके। करीब ढाई साल के तेजस को बीती 28 सितंबर को ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान से देहरादून लाया गया था।

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जू की रेंजर दीक्षा भट्ट ने बताया कि तेजस को एक महीने क्वारंटीन किया गया था ताकि उसकी सेहत पर नजर रखी जा सके। इसके बाद उसे नए बाड़े में रखा गया। तेजस का जन्म चिड़ियाघर में ही हुआ है इसलिए उसे यहां के माहौल में ढलने में परेशानी नहीं हुई। उसके आने के बाद से ही उसे देखने के लिए लोग पूछताछ कर रहे थे।अब बाड़ा खुलने के बाद पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है। उसकी देखभाल के लिए एक मुख्य कीपर समेत चार से पांच कर्मचारी तैनात हैं। जू के पशु चिकित्सक डॉ. प्रदीप मिश्रा ने बताया कि तेजस का वजन करीब 180 किलो है और उसकी सेहत अच्छी है। वह सक्रिय है और नियमित रूप से भोजन कर रहा है। उसे शाम के समय खाना दिया जाता है।

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