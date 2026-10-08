Dehradun News: गृहक्लेश में पति ने पाटल से वारकर की पत्नी की निर्मम हत्या

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नायब तहसीलदार राजेंद्र लाल ने बताया कि आरोपी मनोज मजदूरी का काम करता है। बृहस्पतिवार दोपहर वह खाना खाने घर आया था। उस वक्त वह मकान की निचली मंजिल के कमरे में अपनी पत्नी नीलम (22) के साथ था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि नीलम घबराकर चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। उसकी चीख-पुकार सुनकर आरोपी की बहन और परिवार के अन्य सदस्य भी बाहर आ गए।परिजनों के सामने ही मनोज भी पीछे से आ धमका और बरामदे में नीलम को दबोच लिया। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते या बीच-बचाव करते, मनोज ने वहां रखे तेज धारदार पाटल से नीलम की गर्दन, पीठ और बगल पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गहरे घाव लगने से लहूलुहान नीलम ने मौके पर ही तड़पकर दम तोड़ दिया।ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हुआ फरारचीख-पुकार सुनकर घर के पास ही खेत में काम कर रही मनोज की मां भी दौड़कर मौके पर पहुंची और छोटे बेटे संजय को घटना की जानकारी दी। खून से लथपथ शव देख परिवार और ग्रामीणों ने आरोपी मनोज को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया। बताया गया कि मृतका नीलम लखवाड़ निवासी धींगा की पुत्री थी और करीब दो साल पहले ही उसकी मनोज से शादी हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। नायब तहसीलदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का कारण घरेलू कलह प्रतीत हो रहा है। आरोपी के छोटे भाई संजय की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।