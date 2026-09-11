खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: भ्रामक दावों वाले खाद्य तेल का मामला, अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह को नोटिस

भ्रामक विज्ञापनों और गलत दावों वाले खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने प्रीट लाइट गोल्ड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल के लेबल, विज्ञापन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित उत्पाद संबंधी जानकारी में अनियमितताएं पाए जाने पर निर्माता कंपनी, अमेजन और फिल्म अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह को नोटिस जारी किया है। विभाग ने संबंधित पक्षों से दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण मांगा है।

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