Dehradun News: हरक का साथ लेकिन चुनाव पर पड़ने वाले फर्क की भी है चिंता

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दरअसल हरक सिंह पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा और पार्टी की तैयारियों की जगह उन्हें हर दिन जेनी को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। पार्टी के प्रचार प्रसार और उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया की जगह पार्टी इन दिनों नकारात्मक राजनीति का शिकार बन गई है। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले जेनी प्रकरण राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। पार्टी इसे भाजपा की साजिश बताकर हरक के साथ खड़ी है और इससे निपटने में उन्हें पूरा समर्थन दिया है। लेकिन पार्टी के भीतर कहीं न कहीं पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान होने की चिंता सता रही है। नेताओं का तर्क है कि यह मुद्दा कुछ दिनों में समाप्त नहीं होने जा रहा है बल्कि जिन की तरह पीछा करेगा।कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेता इस बात से चिंतित हैं कि जेनी के आरोपों पर यदि हरक सिंह पर कानूनी कार्रवाई होती है तो आगामी चुनाव में पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा हमें विकल्प और उससे निपटने की रणनीति भी बनानी चाहिए।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जेनी प्रकरण से भाजपा को ही भारी पड़ेगी। प्रदेश की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को दबाने के लिए जेनी प्रकरण का षड़यंत्र रचा गया। उनका कहना 23 साल पुराने मामले में हरक सिंह रावत को सीबीआई जांच में क्लीनचिट मिल चुकी है।