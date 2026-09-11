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देहरादून: बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़; एक बदमाश के पैर में लगी गोली, बड़ोवाला फायरिंग केस में है आरोपी

Fri, 11 Sep 2026 10:19 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 10:19 PM IST
सार

अभियुक्त ने घटना में घायल व्यक्ति की पुरानी महिला मित्र से पांच लाख की रकम में उसे रास्ते से हटाने का सौदा किया था। सौदे में तय की गई बाकी रकम लेने के लिए अभियुक्त आज दोबारा अपने साथी के साथ देहरादून आया था।

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Encounter between criminals and Dehradun police one criminal shot in the leg other escaped
देहरादून पुलिस ने एनकाउंट में पकड़ा आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।

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पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान अंकित चौहान के रूप में हुई है। अंकित चौहान ने कुछ दिन पूर्व शिमला बायपास रोड पर एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था।
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बैंककर्मी सत्यम की मित्र ही निकली मास्टरमाइंड

बड़ोवाला में बैंक कर्मी सत्यम चौहान को गोली मारने के मामले में एक युवती पूरी कहानी के केंद्र में आई थी। अभियुक्त ने बताया कि वह घटना में घायल व्यक्ति की पुरानी महिला मित्र से पांच लाख की रकम में उसे रास्ते से हटाने का सौदा किया था। सौदे में तय की गई बाकी रकम लेने के लिए अभियुक्त आज दोबारा अपने साथी के साथ देहरादून आया था।


इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अंकित चौहान के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

फरार अभियुक्त के साथी की तलाश के लिए पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, मुठभेड़ में घायल अंकित चौहान पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में जेल जा चुका है। पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश के साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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