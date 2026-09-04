देहरादून: सीएम धामी से मिले बीकेटीसी अध्यक्ष, दी चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों की जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुलाकात कर चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि मानसून सीजन में भी यात्रा सुचारु से संचालित है।

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बीकेटीसी अध्यक्ष ने बताया कि 15 सितंबर से चारधाम यात्रा का दूसरा चरण होगा। मानसून के बाद धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बीकेटीसी की ओर से श्रद्धालुओं के सुगम व व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए तैयारी चल रही है। अब तक बदरीनाथ धाम में 16,86,438 व केदारनाथ धाम में 14,75,679 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार दोनों धामों में अब तक 31,62,117 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यात्रा के लिए अभी करीब दो माह का समय शेष है। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। बैठक के दौरान मानसून के बाद यात्रा के दूसरे चरण को सुचारु व सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे।