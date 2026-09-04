देहरादून मर्डर: 15 साल से था परिवार का भरोसेमंद, पीछे के दरवाजे से घर में घुसा; गुस्से में मारा फिर मुंह दबाया

1 of 5 देहरादून में हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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रेखा बंसल की हत्या ने जिस राज से पर्दा उठाया है, वह चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला कोई अनजान बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार को करीब 15 वर्षों से जानने वाला कर्मचारी विनीत कुमार निकला। लंबे समय से परिवार के संपर्क में रहने के कारण आरोपी को घर के रास्तों और वहां की परिस्थितियों की जानकारी थी। इसी के आधार पर पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। उसे पता था कि वह दरवाजा खुला रहता है।



पुलिस पूछताछ में आरोपी विनीत कुमार ने वारदात की पूरी कहानी बताई। उसके मुताबिक, दिनेश बंसल के पास उसकी कुछ समय से मजदूरी की रकम बकाया थी। वह कई बार अपनी मेहनत की कमाई मांग चुका था, लेकिन भुगतान नहीं होने से उसके मन में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसी विवाद के बीच उसने रेखा बंसल के घर पहुंचने का फैसला किया।



घटना वाले दिन विनीत पहले दिनेश बंसल की डिस्पेंसरी रोड स्थित बुक शॉप पर पहुंचा। वहां से उसने उनकी स्कूटी ली और सीधे बंसल परिवार के घर की ओर निकल गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को पहले से मालूम था कि घर के पीछे की ओर बना दरवाजा अक्सर खुला रहता है। यही जानकारी उसके लिए वारदात में दाखिल होने का आसान रास्ता बन गई।



देहरादून: एमडीडीए कॉलोनी में वारदात; घर में घुसकर कारोबारी की पत्नी की हत्या, हाथ से गायब मिला सोने का कंगन पुलिस पूछताछ में आरोपी विनीत कुमार ने वारदात की पूरी कहानी बताई। उसके मुताबिक, दिनेश बंसल के पास उसकी कुछ समय से मजदूरी की रकम बकाया थी। वह कई बार अपनी मेहनत की कमाई मांग चुका था, लेकिन भुगतान नहीं होने से उसके मन में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसी विवाद के बीच उसने रेखा बंसल के घर पहुंचने का फैसला किया।घटना वाले दिन विनीत पहले दिनेश बंसल की डिस्पेंसरी रोड स्थित बुक शॉप पर पहुंचा। वहां से उसने उनकी स्कूटी ली और सीधे बंसल परिवार के घर की ओर निकल गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को पहले से मालूम था कि घर के पीछे की ओर बना दरवाजा अक्सर खुला रहता है। यही जानकारी उसके लिए वारदात में दाखिल होने का आसान रास्ता बन गई।

2 of 5 देहरादून में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विनीत ने स्कूटी घर के गेट के बाहर खड़ी की और मुख्य दरवाजे से जाने के बजाय पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया। वह इसी खुले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त रेखा बंसल घर में अकेली थीं। घर की स्थिति और अपनी पुरानी पहचान की जानकारी के चलते आरोपी को यह रास्ता सुरक्षित लगा।

3 of 5 हत्या के बाद जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एक तरफ परिवार करीब 15 साल से जिस व्यक्ति को जानता था, वही भरोसे का रिश्ता तोड़कर हत्या के आरोप में सामने आया। दूसरी तरफ, पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे मजदूरी की बकाया रकम को लेकर उपजा विवाद अहम वजह के रूप में सामने आया है। पुलिस अब आरोपी के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का मिलान कर रही है।

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4 of 5 हत्या के बाद जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस के मुताबिक विनीत ने रेखा बंसल से अपनी बकाया मजदूरी के पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में विनीत ने हाथ में पहने कड़े से रेखा बंसल के चेहरे पर वार कर दिया। गाल और नाक पर चोट लगने के बाद वह बिस्तर पर गिर गईं और चिल्लाने लगीं। आरोपी घबरा गया। पकड़े जाने के डर से उसने अपने हाथ से रेखा बंसल का मुंह और नाक दबा दिया और कुछ समय तक दबाए रखा।

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5 of 5 देहरादून में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी