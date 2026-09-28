डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के बीच एनएसयूआई छात्र नेताओं के खिलाफ वारंट और गिरफ्तारी की कार्रवाई के विरोध में सोमवार रात कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रैली के रूप में एसएसपी आवास पहुंचे कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

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प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत की स्थिति बन रही है। इसी को देखते हुए भाजपा सरकार के इशारे पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगाया कि वारंट और गिरफ्तारी की कार्रवाई के जरिये चुनाव का माहौल प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।डीएवी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सौरभ सेमवाल ने बताया कि एनएसयूआई छात्र नेता विनीत प्रसाद भट्ट उर्फ बंटू भैया के खिलाफ वारंट जारी होने के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि चुनाव के बीच इस तरह की कार्रवाई से छात्र नेताओं और समर्थकों में रोष है।एसएसपी आवास पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मौके से हटाया।उधर, देर रात तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई छात्र नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर भी कूच किया। इससे शहर में देर रात तक राजनीतिक और छात्र गतिविधियां तेज रहीं। एनएसयूआई से जुड़े सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि कई कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में भी एकत्र हुए हैं