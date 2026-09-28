देहरादून: छात्राओं के हाथ में छात्रसंघ चुनाव की चाभी, डीएवी में सबसे ज्यादा वोटर, कल होगा मतदान

अब नजर मतदान प्रतिशत पर

मतदाता सूची में संख्या अधिक होने के बावजूद चुनावी तस्वीर मतदान के बाद ही साफ होगी। छात्राओं का मतदान प्रतिशत कितना रहता है, यह भी परिणाम को प्रभावित करने वाला अहम पहलू होगा। ऐसे में प्रत्याशियों की कोशिश है कि महिला मतदाता न केवल मतदान के लिए घर से निकलें, बल्कि उनके पक्ष में मतदान भी करें। मंगलवार को होने वाला मतदान इस लिहाज से सभी प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



सबसे ज्यादा वोटर डीएवी में

राज्य के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में सबसे ज्यादा वोटर हैं। यहां कुल 10576 छात्र हैं। इनमें 5573 छात्राएं व 5003 छात्र शामिल हैं। डीबीएस में भी 940 छात्राएं और 720 छात्रों को मिलाकर कुल 1660 मतदाता हैं। जबकि राजकीय महाविद्यालय देहरादून में कुल 732 मतदाता हैं। इनमें 519 छात्राएं व 213 छात्र शामिल हैं। वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर में 977 कुल मतदाता है। यहां 579 छात्राएं व 398 छात्र हैं। उधर एसजीआरआर पीजी कॉलेज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां कुल 1105 मतदाता हैं। इनमें 790 छात्राएं व 315 छात्र शामिल हैं।