फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   HNB Medical University: Admissions of 15 MBBS candidates cancelled for submitting fake certificates

एचएनबी मेडिकल विवि:फर्जी प्रमाणपत्र लगाने वाले 15 एमबीबीएस अभ्यर्थियों के दाखिले रद्द, सत्यापन कर सूची जारी

Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

एचएनबी मेडिकल विवि की ओर से दो चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण की काउंसिलिंग आज यानी मंगलवार से शुरू होगी। इससे पहले विवि की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में सीट पाई थी।

विज्ञापन
HNB Medical University: Admissions of 15 MBBS candidates cancelled for submitting fake certificates
दाखिला रद्द - फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नीट-यूजी पास करने वाले 15 एमबीबीएस अभ्यर्थियों का दाखिला तब रद्द कर दिया गया है जब उनके प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। सोमवार को हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से इन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

विज्ञापन


एचएनबी मेडिकल विवि की ओर से दो चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण की काउंसिलिंग आज यानी मंगलवार से शुरू होगी। इससे पहले विवि की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में सीट पाई थी। जिला स्तर पर सत्यापन के बाद प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा मिलने पर अभ्यर्थियों का दाखिला रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों का दाखिला रद्द किया गया है उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, अनाथ, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस आदि प्रमाणपत्रों के आधार पर दाखिला लिया था।
विज्ञापन


देहरादून प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा: तहसील का बिचौलिया और उसका साथी गिरफ्तार, कई और लोग जांच के दायरे में आए
विज्ञापन
विज्ञापन


शुरुआती चरण की काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों पर आरोप लगे थे। इसके बाद जांच शुरू हुई। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी टीम का भी गठन किया है। अब तक पांच आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कई ऐसे संस्थानों को बंद करवाया गया है जहां से फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

जिलों से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद अभ्यर्थियों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी विवि की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। आज से तीसरे चरण की काउंसिलिंग शुरू की जाएगी।
- प्रो. डॉ. विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed