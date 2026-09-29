देहरादून: 55 लाख की साइबर ठगी का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, फर्जी ट्रेडिंग क्लासेज और SEBI सलाहकार बनकर किया खेल

मनीट्रेल से सामने आया आरोपी का नाम

एसटीएफ के अनुसार, जांच के दौरान ठगी की रकम के लाभार्थी बैंक खातों और तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की गई। इसी दौरान रकम की मनीट्रेल पंजाब के फाजिल्का निवासी सुखवीर सिंह तक पहुंची। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता से ठगी गई रकम में से छह लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में जमा हुए थे। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने पंजाब में दबिश देकर फाजिल्का क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बैंक खाते की जांच में साइबर अपराध से जुड़ी छह अन्य शिकायतें दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। एसटीएफ अब इन शिकायतों और आरोपी के बैंक खाते में हुए लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है।



व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था जाल

पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगों ने पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर निवेश का भरोसा दिलाया। इसके बाद फर्जी दस्तावेज और ट्रेडिंग से जुड़े दावों के जरिये पीड़ित को रकम निवेश करने के लिए तैयार किया गया। अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराने के बाद ठगी की गई। एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देने वाले अनजान लोगों और ऑनलाइन ग्रुप से सावधान रहें। बैंक खाता, ओटीपी, मोबाइल या अन्य बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।