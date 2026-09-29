फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   UTET exam fake candidate caught at kotdwar exam centre appearing for kashipur candidate in uttarakhand News

कोटद्वार: UTET परीक्षा के दौरान पकड़ा फर्जी परीक्षार्थी, दोस्त की जगह परीक्षा देने नगीना से आया था युवक

Tue, 29 Sep 2026 01:44 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार।
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 29 Sep 2026 01:44 PM IST
सार

कोटद्वार में यूटीईटी परीक्षा के दौरान एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया।
जांच में युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना निवासी हिमांशु के रूप में हुई, जिसे हिरासत में लिया गया है।

विज्ञापन
UTET exam fake candidate caught at kotdwar exam centre appearing for kashipur candidate in uttarakhand News
आरोपी को ले जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोटद्वार में उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यीटीईटी) के दौरान दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान एक युवक को फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा गया। एसडीएम कोटद्वार संदीप कुमार के निर्देशन में आधा घंटा तक चली पूछताछ और जांच पड़ताल में यूटीईटी परीक्षा में काशीपुर के परीक्षार्थी विशाल कुमार के स्थान पर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना निवासी युवक हिमांशु परीक्षा देते हुए पाया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

विज्ञापन


एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए युवक हिमांशु ने बताया है कि काशीपुर निवासी विशाल उसका मित्र है, जिसके चलते वह उसके स्थान पर परीक्षा देने आया था। इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी चल रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल की पुष्ट सूचना पर प्रशासन ने कार्यवाही की।
विज्ञापन


ये भी पढे़ं....उत्तरकाशी: मोरी के आराकोट में देर रात पुराने स्वास्थ्य भवन में लगी भीषण आग, सेवानिवृत्त एएनएम की जलकर मौत
विज्ञापन
विज्ञापन


राम कंडवाल ने बताया कि उन्हें कई ऐसी प्रमाणिक जानकारी मिली थी, जिससे विशाल के स्थान पर हिमांशु के होने का पता चला था। उन्होंने प्रशासनिक टीम का आभार व्यक्त किया और बताया कि अब तक उनका संगठन 101 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़वा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed