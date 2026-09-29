कोटद्वार: UTET परीक्षा के दौरान पकड़ा फर्जी परीक्षार्थी, दोस्त की जगह परीक्षा देने नगीना से आया था युवक

कोटद्वार में उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यीटीईटी) के दौरान दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान एक युवक को फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा गया। एसडीएम कोटद्वार संदीप कुमार के निर्देशन में आधा घंटा तक चली पूछताछ और जांच पड़ताल में यूटीईटी परीक्षा में काशीपुर के परीक्षार्थी विशाल कुमार के स्थान पर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना निवासी युवक हिमांशु परीक्षा देते हुए पाया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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