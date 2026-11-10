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ऋषिकेश: योगनगरी में बनेगा गोसदन, नंदीशाला और एबीसी सेंटर भी बनेंगें, मुख्यमंत्री धामी ने की ये घोषणाएं

Tue, 10 Nov 2026 01:04 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 01:04 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

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CM pushkar singh dhami visits rishikesh to inaugurate and lay foundation stones for development projects
ऋषिकेश कार्यक्रम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  ऋषिकेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। नगर निगम क्षेत्र में गोसदन, नंदीशाला और निराश्रित कुत्तों के लिए एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं संजय झील के सुंदरीकरण और सफाई के लिए वन विभाग के माध्यम से दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। झील क्षेत्र में चार कक्षों का विश्राम गृह बनाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री धामी न ने कहा कि ऋषिकेश क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन चुकी है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जलभराव की समस्या से वह भलीभांति परिचित हैं और इसके समाधान के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।
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हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर का निर्माण
मुख्यमंत्री धामी ने  वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले के मद्देनजर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आइकॉनिक सिटी विकसित की जा रही है। कुंभ के दृष्टिगत क्षेत्र के पुराने और नए घाटों का पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण भी कराया जाएगा। इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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उन्होंने श्यामपुर क्षेत्र के खादरी स्थित राठी पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और विभिन्न ट्रेड शुरू करने की घोषणा भी की। वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पीएलएमएस परिसर में विधि और शिक्षा संकाय शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों को विकास के नए मानकों तक पहुंचाना है। बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखकर योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं।

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