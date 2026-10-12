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Dehradun News: दंपती से 20 लाख ठगे, दो गाड़ियां भी ले गए

Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
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akh; two vehicles also taken away.
राजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने दो लोगों पर 20 लाख 52 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ममता पलटा ने बताया कि आरोपियों ने उनके पति से यह रकम ठग ली। इसके साथ ही उनकी दो गाड़ियां भी जबरन ले गए।
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ममता पलटा के अनुसार, उनके पति मिक्की पलटा की वर्ष 2021 में जतिन कौचर से दोस्ती हुई थी। जतिन ने बाद में पंकज वाधवा से मिलवाया। दोनों ने मिलकर 20 लाख रुपये ठग लिए। पंकज ने उनकी महिंद्रा थार और मारुति बलेनो गाड़ियां भी जबरन ले लीं। अब पंकज वाधवा उन्हें लगातार धमका रहा है। ममता पलटा ने बताया कि जतिन कौचर ने उनके पति मिक्की पलटा से पैसों की मदद मांगी थी। जतिन ने खुद को मजबूर बताकर 20 लाख रुपये लिए थे।
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बाद में जतिन ने मिक्की को अपने शराब कारोबार में साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। जतिन ने पंकज वाधवा को फाइनेंसर बताया था। राजपुर थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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