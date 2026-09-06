Dehradun News: लाठियों से पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि कुंजाग्रांट निवासी इस्तकार ने शिकायत दी कि पांच सितंबर की शाम करीब पांच बजे मोहम्मद कैफ और बाबर ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ने लाठियों से उसकी पिटाई की। आरोप है कि उसे बार-बार उठाकर जमीन पर पटककर भी मारा। किसी तरह वहां से भागकर उसने अपनी जान बचाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसमें माडी भी शामिल थी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।