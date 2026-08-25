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चमोली में हादसा: डांगतोली मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, तीन छात्राएं हायर सेंटर रेफर

Tue, 25 Aug 2026 06:38 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, नारायणबगड़ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारायणबगड़ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 25 Aug 2026 06:38 PM IST
सार

एक मैक्स टैक्सी मींग गधेरे से निलाड़ी-सनेड़ जा रही थी। डांगतोली गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार तीन छात्राओं को गंभीर चोटें आईं।

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Accident in Chamoli Max vehicle overturned on Dangtoli motor road three students Injured
मैक्स वाहन हुआ हादसे का शिकार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मंगलवार देर शाम मींग गधेरा-डांगतोली मोटर मार्ग पर एक मैक्स टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार महाविद्यालय मींग की तीन छात्राएं घायल हो गईं। घायल छात्राओं को नारायणबगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

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मंगलवार को एक मैक्स टैक्सी मींग गधेरे से निलाड़ी-सनेड़ जा रही थी। डांगतोली गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार तीन छात्राओं को गंभीर चोटें आईं।
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स्थानीय लोगों ने घायल छात्राओं को निजी वाहन से पीएचसी नारायणबगड़ पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। चिकित्सक डा. रिया घिल्डियाल ने बताया कि घायल छात्राओं में ममता (18) पुत्री यशपाल सिंह, लक्ष्मी (18) पुत्री कुंवर सिंह तथा खुशबू (18) पुत्री शिशुपाल सिंह, सभी मैदुनी गांव की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि ममता को काफी चोटें आई हैं, जबकि अन्य छात्राओं को भी गुम चोटें पहुंची हैं।

सभी घायल छात्राओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इधर, दुर्घटना की सूचना मिलने पर एसआई देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया।

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