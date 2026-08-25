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मिठाई फैक्टरी का ऐसा हाल: जंग लगे गंदे कनस्तरों में मिले रसगुल्ले, कई में मिली  मरी हुई मधुमक्खियां और मक्खिया

Tue, 25 Aug 2026 07:33 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कलियर(रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, कलियर(रुड़की) Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 25 Aug 2026 07:33 PM IST
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Shocking state of sweet factory In Roorkee Rasgullas found in dirty canisters dead bees flies also found
मिठाई फैक्टरी का बुरा हाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को सोहलपुर, कलियर के पास स्थित वाजिद स्वीट्स की मिठाई फैक्टरी पर छापा मारकर बड़ी अनियमितताएं पकड़ी। जंग लगे और गंदे टीन के कनस्तरों में करीब 1.60 कुंतल सफेद रसगुल्ले, 15 किलो गुलाबी रंग वाले रसगुल्ले और करीब 40 किलो मिल्क केक बिक्री के लिए रखा मिला।

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कई कनस्तरों में मरी हुई मधुमक्खियां और मक्खियां भी पाई गई। मौके से 25 किलो स्टार्च पाउडर भी मिला। उर्स के दौरान हुई कार्रवाई के बाद से कलियर और आसपास की निर्माण इकाईयों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर फ्रिज से करीब 50 किलो संदिग्ध पनीर मिला है।
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खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिले में पनीर, मिठाई निर्माण इकाइयों, दुकानों और डेयरियों का निरीक्षण किया जा रहा है। मंगलवार को उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गढ़वाल मंडल आरएस रावत के नेतृत्व में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने गुप्त सूचना के आधार पर वाजिद स्वीट्स का निरीक्षण किया।

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जांच के दौरान निर्माण स्थल पर भीषण गंदगी मिली। फर्श कच्चा था और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं थी। दीवारों और छत पर कालिख जमी हुई थी। मिल्क केक की ट्रे और डिब्बे भी धूल भरे स्थानों पर रखे मिले।

टीम ने खुले रसगुल्ले और स्टार्च पाउडर के तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। टीम ने मौके पर शेष मिठाइयों के साथ करीब दो कुंतल स्टार्च पाउडर गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्माण इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया है। साथ ही वाजिद स्वीट्स का एफएसएसएआई लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।

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