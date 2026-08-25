Dehradun News: समान वेतन और शक्ति नहर पर बैरियर लगाने की मांग
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:39 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:39 PM IST
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विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात की। मोर्चा ने उपनल में लगे पूर्व सैनिकों को समान कार्य समान वेतन देने की मांग उठाई। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विकासनगर की शक्ति नहर पर क्रैश बैरियर और तार जाल लगाने की भी मांग रखी। प्रमुख सचिव ऊर्जा निगमों के प्रबंध निदेशकों को तत्काल वार्ता के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन देने का निर्देश दिया था। शासन ने तीन फरवरी को सभी विभागों को इसका अनुपालन करने को कहा था। हालांकि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। शक्ति नहर पर बैरियर न होने से कई दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं हो रही हैं।
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उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन देने का निर्देश दिया था। शासन ने तीन फरवरी को सभी विभागों को इसका अनुपालन करने को कहा था। हालांकि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। शक्ति नहर पर बैरियर न होने से कई दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं हो रही हैं।
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