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Dehradun News: राज्य आंदोलनकारियों ने चिह्नीकरण और पेंशन की मांग की

Tue, 25 Aug 2026 07:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:36 PM IST
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State movement activists demanded identification and pensions
विकासनगर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी सौंपा। इसमें राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण और पेंशन से जुड़ी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। मंच ने कहा कि कई आंदोलनकारी अभी भी सम्मान और सुविधाओं से वंचित हैं।
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महासचिव जयकृष्ण सेमवाल ने बताया कि कई आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने पांच मानक आधारित व्यवस्था में बदलाव कर वास्तविक आंदोलनकारियों को शामिल करने की मांग की। अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने आंदोलनकारियों के लिए अलग नीति बनाकर उन्हें सम्मान देने की बात कही। ज्ञापन में बंद पेंशन दोबारा शुरू करने और पेंशन पट्टा बनाने की मांग भी थी। मंच ने पछवादून में राज्य शहीद स्थल बनाने की मांग रखी। समूह ग की नौकरियों में उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता देने की भी मांग की गई।
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