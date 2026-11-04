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विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी: चेज के मामले में सचिन को पीछे छोड़ा; किस मामले में की पोंटिंग की बराबरी

Wed, 04 Nov 2026 03:41 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 04 Nov 2026 03:41 PM IST
सार

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 51 गेंदों पर 74 रन बनाए। इस दौरान वह कीवी टीम के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग के बराबर पहुंचे। उन्होंने वनडे रन चेज में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। गिल के साथ छठी शतकीय साझेदारी और विदेशी धरती पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी उनके नाम रहा।

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Virat Kohli Create History Against New Zealand, Breaks Sachin Tendulkar chase run Record; Equals Ricky Ponting
कोहली - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से पुराने दिनों की याद दिला दी। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा। भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत मिले 143 रन के लक्ष्य को 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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इस जीत के साथ ही कोहली ने कई बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी अपने नाम कीं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। वहीं, वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी ने भी एक खास रिकॉर्ड बनाया। कोहली ने इस मुकाबले में एक और उपलब्धि हासिल की, जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को दर्शाती है।

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Virat Kohli Create History Against New Zealand, Breaks Sachin Tendulkar chase run Record; Equals Ricky Ponting
कोहली - फोटो : ANI

1. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह इस टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली के नाम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 रन हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी की है।

पोंटिंग ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 वनडे रन बनाए थे। इस सूची में सचिन तेंदुलकर 1750 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या भी इस सूची में शामिल हैं। कोहली की खास बात यह है कि उन्होंने पोंटिंग के बराबर रन बनाने के लिए उनसे कम पारियां खेली हैं।
 

बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे रन

विराट कोहली

1971

रिकी पोंटिंग

1971

सचिन तेंदुलकर

1750

कुमार संगकारा

1568

सनथ जयसूर्या

1519

जैक कैलिस

1449
 

 

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Virat Kohli Create History Against New Zealand, Breaks Sachin Tendulkar chase run Record; Equals Ricky Ponting
विराट कोहली - फोटो : ANI
2. वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
विराट कोहली की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। कोहली के नाम अब वनडे रन चेज में 8741 रन दर्ज हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 8720 रन बनाए थे।

कोहली का इस प्रारूप में लक्ष्य का पीछा करते हुए औसत 66.21 और स्ट्राइक रेट 95.03 है। दूसरी ओर, सचिन का औसत 42.33 और स्ट्राइक रेट 88.44 रहा। यह आंकड़ा बताता है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली कितने प्रभावशाली बल्लेबाज रहे हैं। दबाव की परिस्थितियों में उनकी पारियां अक्सर भारत को जीत के करीब पहुंचाती रही हैं।
 

बल्लेबाज

पारियां

रन

शतक/अर्धशतक

विराट कोहली

169

8741

30/46

सचिन तेंदुलकर

232

8720

17/52

रोहित शर्मा

162

6801

19/40

सनथ जयसूर्या

210

5742

10/30

क्रिस गेल

158

5575

5/45
 

 

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विराट कोहली का रिकॉर्ड - फोटो : ANI
3. विदेशी धरती पर कोहली का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विदेशी धरती पर वनडे में उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। कोहली ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इस तरह ऑकलैंड में खेली गई पारी के दौरान कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। उनके इस अर्धशतक ने भारत के लक्ष्य का पीछा करने की राह आसान की।
 

गेंद

विपक्षी टीम

मैदान

साल

34

ऑस्ट्रेलिया

कैनबरा

2016

35

न्यूजीलैंड

ऑकलैंड

2026

36

दक्षिण अफ्रीका

सेंचुरियन

2018

38

श्रीलंका

कोलंबो आरपीएस

2017
 

 

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कोहली और गिल - फोटो : BCCI
4. शुभमन गिल के साथ 27 पारियों में छठी बार शतकीय साझेदारी
विराट कोहली और शुभमन गिल की जोड़ी ने भी इस मुकाबले में खास उपलब्धि हासिल की। दोनों के बीच वनडे क्रिकेट में यह छठी 100 से अधिक रन की साझेदारी रही। कोहली और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 27 पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की है। कोहली और गिल की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देती है। गिल जहां पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं, वहीं कोहली का अनुभव लक्ष्य का पीछा करते समय काफी उपयोगी साबित होता है।
 

आंकड़ा

रिकॉर्ड

कोहली-गिल की साथ में बल्लेबाजी की पारियां

27

100 से अधिक रन की साझेदारियां

6

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भारतीय टीम - फोटो : BCCI
भारत ने पांच विकेट से जीता मुकाबला
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कंबोज ने 22 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह ने चार और गुरनूर बराड़ ने तीन विकेट लिए। बारिश के कारण भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। भारत ने 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
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