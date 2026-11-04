विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी: चेज के मामले में सचिन को पीछे छोड़ा; किस मामले में की पोंटिंग की बराबरी
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 51 गेंदों पर 74 रन बनाए। इस दौरान वह कीवी टीम के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग के बराबर पहुंचे। उन्होंने वनडे रन चेज में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। गिल के साथ छठी शतकीय साझेदारी और विदेशी धरती पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी उनके नाम रहा।
विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से पुराने दिनों की याद दिला दी। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा। भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत मिले 143 रन के लक्ष्य को 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।
इस जीत के साथ ही कोहली ने कई बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी अपने नाम कीं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। वहीं, वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी ने भी एक खास रिकॉर्ड बनाया। कोहली ने इस मुकाबले में एक और उपलब्धि हासिल की, जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को दर्शाती है।
1. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह इस टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली के नाम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 रन हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी की है।
पोंटिंग ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 वनडे रन बनाए थे। इस सूची में सचिन तेंदुलकर 1750 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या भी इस सूची में शामिल हैं। कोहली की खास बात यह है कि उन्होंने पोंटिंग के बराबर रन बनाने के लिए उनसे कम पारियां खेली हैं।
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बल्लेबाज
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न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे रन
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विराट कोहली
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1971
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रिकी पोंटिंग
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1971
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सचिन तेंदुलकर
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1750
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कुमार संगकारा
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1568
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सनथ जयसूर्या
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1519
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जैक कैलिस
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1449
विराट कोहली की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। कोहली के नाम अब वनडे रन चेज में 8741 रन दर्ज हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 8720 रन बनाए थे।
कोहली का इस प्रारूप में लक्ष्य का पीछा करते हुए औसत 66.21 और स्ट्राइक रेट 95.03 है। दूसरी ओर, सचिन का औसत 42.33 और स्ट्राइक रेट 88.44 रहा। यह आंकड़ा बताता है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली कितने प्रभावशाली बल्लेबाज रहे हैं। दबाव की परिस्थितियों में उनकी पारियां अक्सर भारत को जीत के करीब पहुंचाती रही हैं।
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बल्लेबाज
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पारियां
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रन
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शतक/अर्धशतक
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विराट कोहली
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169
|
8741
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30/46
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सचिन तेंदुलकर
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232
|
8720
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17/52
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रोहित शर्मा
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162
|
6801
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19/40
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सनथ जयसूर्या
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210
|
5742
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10/30
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क्रिस गेल
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158
|
5575
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5/45
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विदेशी धरती पर वनडे में उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। कोहली ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इस तरह ऑकलैंड में खेली गई पारी के दौरान कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। उनके इस अर्धशतक ने भारत के लक्ष्य का पीछा करने की राह आसान की।
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गेंद
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विपक्षी टीम
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मैदान
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साल
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34
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ऑस्ट्रेलिया
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कैनबरा
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2016
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35
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न्यूजीलैंड
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ऑकलैंड
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2026
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36
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दक्षिण अफ्रीका
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सेंचुरियन
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2018
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38
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श्रीलंका
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कोलंबो आरपीएस
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2017
विराट कोहली और शुभमन गिल की जोड़ी ने भी इस मुकाबले में खास उपलब्धि हासिल की। दोनों के बीच वनडे क्रिकेट में यह छठी 100 से अधिक रन की साझेदारी रही। कोहली और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 27 पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की है। कोहली और गिल की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देती है। गिल जहां पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं, वहीं कोहली का अनुभव लक्ष्य का पीछा करते समय काफी उपयोगी साबित होता है।
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आंकड़ा
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रिकॉर्ड
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कोहली-गिल की साथ में बल्लेबाजी की पारियां
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27
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100 से अधिक रन की साझेदारियां
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6
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कंबोज ने 22 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह ने चार और गुरनूर बराड़ ने तीन विकेट लिए। बारिश के कारण भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। भारत ने 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।