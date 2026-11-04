IND vs NZ Live Score: पहले वनडे में भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला

07:23 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live: भारत ने जीता टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

07:17 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live: थोड़ी देर में टॉस टॉस को लेकर आधिकारिक अपडेट आ गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे का टॉस स्थानीय समयानुसार दोपहर भारतीय समयानुसार सुबह 7:20 बजे होगा। मुकाबला स्थानीय समयानुसार दोपहर 7:40 बजे शुरू होगा, यानी निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से खेल शुरू होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि बारिश के कारण मुकाबले में एक भी ओवर कम नहीं किया गया है। दोनों टीमें पूरे 50-50 ओवर का मुकाबला खेलेंगी।



Update - Toss at 2.50 PM local, 7.20 AM IST. Start of play 3.10 PM local, 7.40 AM IST. #NZvIND — BCCI (@BCCI) November 4, 2026 टॉस को लेकर आधिकारिक अपडेट आ गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे का टॉस स्थानीय समयानुसार दोपहर भारतीय समयानुसार सुबह 7:20 बजे होगा। मुकाबला स्थानीय समयानुसार दोपहर 7:40 बजे शुरू होगा, यानी निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से खेल शुरू होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि बारिश के कारण मुकाबले में एक भी ओवर कम नहीं किया गया है। दोनों टीमें पूरे 50-50 ओवर का मुकाबला खेलेंगी।

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07:09 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: ऑकलैंड में धूप खिली ऑकलैंड में अब मौसम पूरी तरह साफ और धूप खिली हुई है। मैदान से कवर हटाए जा रहे हैं। अंपायर भी पिच और मैदान की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बीच मैदान पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जल्द ही टॉस को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। ऑकलैंड में अब मौसम पूरी तरह साफ और धूप खिली हुई है। मैदान से कवर हटाए जा रहे हैं। अंपायर भी पिच और मैदान की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बीच मैदान पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जल्द ही टॉस को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

07:04 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: ऑकलैंड से खुशखबरी हालांकि, कुछ देर पहले के मुकाबले अब मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन टॉस में देरी हो चुकी है। हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि टॉस में कितनी देर होगी। धूप भी निकली हुई दिख रही है। कवर्स भी हटा लिए गए हैं। अंपायर भी मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि, कुछ देर पहले के मुकाबले अब मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन टॉस में देरी हो चुकी है। हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि टॉस में कितनी देर होगी। धूप भी निकली हुई दिख रही है। कवर्स भी हटा लिए गए हैं। अंपायर भी मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं।

07:02 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टॉस में देरी बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑकलैंड के ईडन पार्क में हल्की बूंदाबांदी के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे का टॉस देरी से होगा। बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।



Toss for the 1st ODI at Eden Park has been delayed due to a slight drizzle. #NZvIND https://t.co/6TE4zLXZd5 — BCCI (@BCCI) November 4, 2026 बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑकलैंड के ईडन पार्क में हल्की बूंदाबांदी के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे का टॉस देरी से होगा। बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।

06:55 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टॉस में हो सकती है देरी टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान जल्द ही मैदान पर आने वाले थे, लेकिन तभी पता चला कि पिच को कवर से ढका गया है। ऑकलैंड में हल्की बारिश का अनुमान भी है। उम्मीद है कि इसका मुकाबले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रसारणकर्ताओं के मुताबिक, यह सिर्फ कुछ देर की बारिश है। मैदान पर ग्राउंड स्टाफ सुपर सॉपर के साथ कवर के पास खड़ा नजर आ रहा है। निर्धारित समय के अनुसार टॉस होने में अभी करीब 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन बारिश के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान जल्द ही मैदान पर आने वाले थे, लेकिन तभी पता चला कि पिच को कवर से ढका गया है। ऑकलैंड में हल्की बारिश का अनुमान भी है। उम्मीद है कि इसका मुकाबले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रसारणकर्ताओं के मुताबिक, यह सिर्फ कुछ देर की बारिश है। मैदान पर ग्राउंड स्टाफ सुपर सॉपर के साथ कवर के पास खड़ा नजर आ रहा है। निर्धारित समय के अनुसार टॉस होने में अभी करीब 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन बारिश के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है।

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06:54 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: प्लेइंग-11 लगभग तय भारतीय टीम को अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले की संभावित प्लेइंग-11 का काफी हद तक अंदाजा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपलब्धता और उनके विकल्पों को परखने की है।



हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण बाहर हो गए हैं। ऐसे में टीम के सामने एक अहम सवाल यह भी है कि क्या नीतीश रेड्डी हार्दिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? हार्दिक की फिटनेस को लेकर बनी चिंताओं के बीच नीतीश के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।



हालांकि, इस पांच मैचों की सीरीज में नीतीश को ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्हें केवल पहले वनडे के लिए टीम में चुना गया है। इसके बाद वह न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ जाएंगे। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी का हिस्सा होगा। वहीं, शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज भी तीसरे वनडे के बाद भारतीय वनडे टीम का साथ छोड़ देंगे, ताकि टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर सकें।



इसका मतलब है कि भारत की प्लेइंग-11 इन पांचों मुकाबलों में एक जैसी रहने की संभावना कम है। खिलाड़ियों की उपलब्धता और टेस्ट सीरीज की तैयारियों के कारण टीम संयोजन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इस सीरीज में सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग खिलाड़ियों को मिलने वाले मौकों और उनके प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। भारतीय टीम को अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले की संभावित प्लेइंग-11 का काफी हद तक अंदाजा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपलब्धता और उनके विकल्पों को परखने की है।हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण बाहर हो गए हैं। ऐसे में टीम के सामने एक अहम सवाल यह भी है कि क्या नीतीश रेड्डी हार्दिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? हार्दिक की फिटनेस को लेकर बनी चिंताओं के बीच नीतीश के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।हालांकि, इस पांच मैचों की सीरीज में नीतीश को ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्हें केवल पहले वनडे के लिए टीम में चुना गया है। इसके बाद वह न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ जाएंगे। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी का हिस्सा होगा। वहीं, शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज भी तीसरे वनडे के बाद भारतीय वनडे टीम का साथ छोड़ देंगे, ताकि टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर सकें।इसका मतलब है कि भारत की प्लेइंग-11 इन पांचों मुकाबलों में एक जैसी रहने की संभावना कम है। खिलाड़ियों की उपलब्धता और टेस्ट सीरीज की तैयारियों के कारण टीम संयोजन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इस सीरीज में सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग खिलाड़ियों को मिलने वाले मौकों और उनके प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी।

06:53 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कंसिस्टेंट नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद से भारतीय टीम का वनडे प्रारूप में प्रदर्शन बहुत निरंतर नहीं रहा है। इसके बाद टीम इंडिया ने छह द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलीं, जिनमें से तीन में उसे जीत मिली, जबकि तीन में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। भारत और न्यूजीलैंड पिछली बार वनडे सीरीज में आमने-सामने आए थे, तब कीवी टीम ने 2-1 से बाजी मारी थी। ऐसे में भारतीय टीम के सामने इस बार पिछली हार का हिसाब बराबर करने की चुनौती भी होगी।



न्यूजीलैंड की धरती पर भी भारत का रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। टीम इंडिया ने यहां आखिरी बार फरवरी 2019 में वनडे मुकाबला जीता था। इसके बाद दोनों देशों के बीच न्यूजीलैंड में दो वनडे सीरीज खेली गईं, जिनमें भारत को 3-0 और 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी सीरीज में दो मुकाबले बारिश के कारण रद्द हो गए थे। इस दौरान एक बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारतीय टीम को हार से बचने का मौका भी मिला था।

06:53 AM, 04-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: काफी गैप के बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज भारत करीब सात साल और आठ महीने बाद पहली बार पांच मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलने जा रहा है। टीम इंडिया ने आखिरी बार मार्च 2019 में ऐसी सीरीज खेली थी। इसके बाद से उसने कुल 29 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलीं, लेकिन इनमें से हर सीरीज केवल तीन मैचों की रही। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज कई मायनों में अलग है। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप में अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में भारतीय टीम के पास 50 ओवर के प्रारूप में अपनी तैयारियों को परखने और खिलाड़ियों को ज्यादा समय देने का मौका होगा। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट के दो बड़े सितारों विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी नजरें रहेंगी। दोनों अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाकी दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में वनडे प्रारूप में उन्हें ज्यादा समय तक खेलते देखने का मौका मिलेगा। प्रशंसकों के साथ-साथ प्रसारणकर्ता भी इस लंबी सीरीज में दोनों दिग्गजों की मौजूदगी से उत्साहित होंगे।