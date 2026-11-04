{"_id":"6aeaf8841d809d817908efc4","slug":"australia-pacer-mitchell-starc-has-reclaimed-his-spot-as-the-no-1-bowler-shreyas-iyer-gain-in-t20-ranking-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट गेंदबाजों में फिर नंबर एक बने स्टार्क, दूसरे स्थान पर कौन? टी20 में श्रेयस की लंबी छलांग","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन



इससे पहले अगस्त में स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर पहली बार यह मुकाम हासिल किया था, लेकिन गक्बेरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट में छह विकेट लेकर यानसेन ने उनसे यह ताज छीन लिया था। हालांकि, केप टाउन मैच में यानसेन केवल तीन ही विकेट ले पाए, जिसका फायदा उठाकर स्टार्क ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के साथ नंबर-1 का स्थान दोबारा हासिल कर लिया। विज्ञापन आईसीसी की जारी पुरुषों की ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के गेंदबाज मार्को यानसेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज का ताज एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में कुल नौ विकेट झटके, जिसकी बदौलत वह एक पायदान की छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंच गए।

Trending Videos

दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को रैंकिंग में हुआ फायदा

दक्षिण अफ्रीका के अन्य खिलाड़ियों को इस नवीनतम रैंकिंग में फायदा हुआ है। न्यूलैंड्स में प्लेयर ऑफ द मैच रहे ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में छह विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत और सीरीज दिलाई, जिसके बाद वह नौ पायदान की छलांग लगाकर टेस्ट गेंदबाजों की सूची में सीधे सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने हमवतन कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया है, जो उनसे एक स्थान पीछे हैं। हालांकि मार्को यानसेन टेस्ट गेंदबाजों के शीर्ष पर अपनी जगह गंवा बैठे, लेकिन तीसरे टेस्ट में अर्धशतक जड़कर उन्होंने टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में अपना शीर्ष स्थान और बढ़त दोनों मजबूत कर ली है। उन्होंने अपने करियर की नई सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। इस श्रेणी में वियान मुल्डर (एक स्थान चढ़कर तीसरे) और साइमन हार्मर (तीन स्थान चढ़कर पांचवें) ने भी अच्छी प्रगति की है।

विज्ञापन

टेस्ट बल्लेबाजों में कौन किस स्थान पर?

इसके अलावा, टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा सूची में एडेन मार्करम, वियान मुल्डर और रेयान रिकेल्टन ने भी उल्लेखनीय सुधार किया है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है और दोनों संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज की आठ विकेट से शानदार जीत के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने 12 स्थानों की छलांग लगाकर संयुक्त 38वां स्थान हासिल किया है, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन और रोस्टन चेस ने भी अपनी-अपनी श्रेणियों में अच्छा सुधार किया है।



पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न हुई वनडे ट्राई-सीरीज के बाद वनडे रैंकिंग में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। मेजबान देश के दो तेज गेंदबाजों कप्तान शाहीन अफरीदी (एक स्थान चढ़कर पांचवें) और हारिस रऊफ (पांच स्थान चढ़कर 24वें) ने इसमें सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ा है। वनडे बल्लेबाजों में फखर जमां, इंग्लैंड के बेन डकेट और श्रीलंका के आक्रामक बल्लेबाज पावन रथनायाके ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है।

विज्ञापन