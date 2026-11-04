भारत vs न्यूजीलैंड: मैच के दौरान टूटी विराट कोहली की घड़ी, फिर बैटिंग छोड़ करने लगे ऐसा; देखें मजेदार वीडियो

Virat Kohli is searching for his pin of his watch https://t.co/it8eY7Wxkm — BackToLobby (@_backtolobby) November 4, 2026

यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई। नाथन स्मिथ गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद उनके हाथ पर लगकर जांघ के पैड की तरफ चली गई। इसी दौरान उनकी घड़ी का एक हिस्सा टूटकर मैदान पर गिर गया। कमेंट्री के दौरान भी इस घटना का जिक्र हुआ। ऐसा लगा कि गेंद लगने के कारण कोहली की घड़ी टूट गई है। इसके बाद कोहली मैदान पर गिरे हुए हिस्से को तलाशते नजर आए। उन्हें बैंड तो मिल गया, लेकिन पिन नहीं मिला।