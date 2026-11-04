भारत vs न्यूजीलैंड: मैच के दौरान टूटी विराट कोहली की घड़ी, फिर बैटिंग छोड़ करने लगे ऐसा; देखें मजेदार वीडियो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 04 Nov 2026 03:05 PM IST
सार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में विराट कोहली की घड़ी गेंद लगने से टूट गई। अगले ओवर में उन्हें उसका टूटा हुआ हिस्सा मिला, जिसे उन्होंने दर्शकों को दिखाया और मुस्कुराते हुए जेब में रख लिया। कोहली ने मैच में 51 गेंदों पर 74 रन बनाए।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया। इस मैच में विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने 51 गेंद में 13 चौके और एक छक्के की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि, इस पारी से ज्यादा चर्चा मैदान पर हुई एक घटना की हो रही है। दरअसल, मैच के दौरान गेंद लगने से उनकी घड़ी टूट गई। इसके बाद वह बैटिंग छोड़कर घड़ी और उसके टूटे हिस्से को ढूंढ़ने में लग गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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गेंद लगने से टूट गई घड़ी
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई। नाथन स्मिथ गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद उनके हाथ पर लगकर जांघ के पैड की तरफ चली गई। इसी दौरान उनकी घड़ी का एक हिस्सा टूटकर मैदान पर गिर गया। कमेंट्री के दौरान भी इस घटना का जिक्र हुआ। ऐसा लगा कि गेंद लगने के कारण कोहली की घड़ी टूट गई है। इसके बाद कोहली मैदान पर गिरे हुए हिस्से को तलाशते नजर आए। उन्हें बैंड तो मिल गया, लेकिन पिन नहीं मिला।
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई। नाथन स्मिथ गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद उनके हाथ पर लगकर जांघ के पैड की तरफ चली गई। इसी दौरान उनकी घड़ी का एक हिस्सा टूटकर मैदान पर गिर गया। कमेंट्री के दौरान भी इस घटना का जिक्र हुआ। ऐसा लगा कि गेंद लगने के कारण कोहली की घड़ी टूट गई है। इसके बाद कोहली मैदान पर गिरे हुए हिस्से को तलाशते नजर आए। उन्हें बैंड तो मिल गया, लेकिन पिन नहीं मिला।
Virat Kohli is searching for his pin of his watch https://t.co/it8eY7Wxkm— BackToLobby (@_backtolobby) November 4, 2026
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अगले ओवर में मिला घड़ी का टूटा हिस्सा
दिलचस्प बात यह रही कि अगले ओवर में विराट कोहली को घड़ी का टूटा हुआ पिन भी मिल गया। हालांकि, उसका बैंड अलग हो चुका था। कोहली ने टूटे हुए हिस्से को उठाकर दर्शकों की तरफ दिखाया और मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने उस हिस्से को अपनी जेब में रख लिया। मैदान पर हुई इस छोटी-सी घटना ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। विराट का टूटे हुए हिस्से को दिखाते हुए मुस्कुराना कैमरे में कैद हो गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
दिलचस्प बात यह रही कि अगले ओवर में विराट कोहली को घड़ी का टूटा हुआ पिन भी मिल गया। हालांकि, उसका बैंड अलग हो चुका था। कोहली ने टूटे हुए हिस्से को उठाकर दर्शकों की तरफ दिखाया और मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने उस हिस्से को अपनी जेब में रख लिया। मैदान पर हुई इस छोटी-सी घटना ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। विराट का टूटे हुए हिस्से को दिखाते हुए मुस्कुराना कैमरे में कैद हो गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
Kohli got back his watch pin, look at the reaction of crowd 😭🔥 https://t.co/5N0QQNMRSx— catrick (@269signingoff) November 4, 2026
भारत ने जीता पहला वनडे
भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया है। भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत जीत के लिए 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 22.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला वनडे सात नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा।
भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया है। भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत जीत के लिए 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 22.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला वनडे सात नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा।